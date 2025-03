Grêmio reforça aposta em Quinteros e vê Gre-Nal como "ponto de partida"

Quinteros elogiou o comportamento do seu time em alguns momentos do clássico. Renan Mattos / Agencia RBS

Gustavo Quinteros deixou o Beira-Rio na noite de domingo (16) mais convicto do que quando chegou com a delegação para a disputa do Gre-Nal 446.

Depois do empate em 1 a 1 com o Inter, o terceiro Gre-Nal de 2025, o técnico do Grêmio reforçou a confiança de que o caminho para o sucesso passa pelos conceitos que o time demonstrou em alguns momentos nas finais do Gauchão.

A oscilação do Grêmio, mais uma vez, ficou evidente. Entre bons e maus momentos, como visto nas últimas partidas, o time foi um pouco mais sólido em uma área considerada fundamental por Quinteros.

— Hoje fomos um time sólido, com poucas situações contra. O segundo tempo, do jogo anterior com a Inter, igual. Lamentavelmente, esses 15 minutos em que perdemos marcas e cometemos erros na Arena, nos fez perder a final — projetou o técnico.

Rendimento não foi o esperado

O técnico, no entanto, admite que o rendimento ainda não foi o esperado. Ele creditou o gol sofrido no Beira-Rio a um momento com "50% de Valencia e 50% a uma falha terrível da arbitragem".

Mas os sinais positivos, ainda espaçados por momentos ruins, dão esperança de que o nível desejado por ele é possível de ser alcançado. E o Gre-Nal 446, na avaliação de Quinteros, é o ponto e partida.

— Isso me dá a possibilidade de pensar que os jogadores estão cada vez melhor entendendo o que eu quero e seguramente vamos fazer isso cada vez melhor. Então, hoje o que eu posso dizer é isso, não é? Se bem que não conseguimos ganhar, mostramos coisas que podem nos servir para o que vem. E eu acho que é o ponto de partida para começar a jogar melhor — disse Quinteros.

Trabalho prestigiado

Apesar da frustração com o fim da possibilidade do octacampeonato e o rendimento irregular em jogos recentes, o trabalho de Quinteros segue prestigiado nos bastidores. A confiança nas ideias da comissão técnica foi reforçada por dirigentes e outras pessoas do dia a dia do clube. Até por isso, com a necessidade de evolução no entendimento do modelo de jogo, o planejamento é dar ênfase aos treinamentos.

A principal aposta no Grêmio é que jogadores assimilem melhor as ideias e orientações de Quinteros com o período de duas semanas sem jogos. A comissão técnica prepara um calendário com treinos em dois turnos, com foco na parte física e tática, para ajustes.

Janela preparou o time

Em relação ao grupo de jogadores, o Grêmio entende que os movimentos feitos na última janela prepararam uma equipe capaz de brigar por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas a busca por mais reforços segue ativa, mesmo que nenhum investimento significativo deva acontecer neste momento.

— Eu diria que reformulação não, eu acho que a gente está de olho talvez em alguns acréscimos, em alguns reforços pontuais, e que esse grupo, junto com esses eventuais reforços ali na frente, tem muito a evoluir aqui dentro do Grêmio — afirmou o presidente Alberto Guerra, em sua entrevista coletiva.

Depois de perder a chance de reescrever a história do futebol gaúcho, o Grêmio volta a mirar os demais objetivos de 2025. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão serão os alvos ainda possíveis nesta temporada. Mas para alçar os voos maiores planejados, será preciso que o projeto Quinteros dê a resposta esperada.