Grêmio cai em grupo na Sul-Americana com argentino, paraguaio e peruano

O Grêmio conheceu na noite desta segunda-feira (17) os seus adversários na Copa Sul-Americana. O clube está no Grupo D junto com Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR) e Atlético Grau (PER). O time tricolor não precisará encarar a altitude em nenhum das suas partidas como visitante.

O Godoy Cruz se classificou para o torneio por ter sido a equipe com maior pontuação na classificação acumulada do Campeonato Argentino a não ir à Libertadores.

O primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. As equipes que ficarem em segundo jogarão um playoff com as que terminaram na terceira posição na fase de grupos da Libertadores.