Roberto Fernández, do Godoy Cruz. Luis ROBAYO / AFP

O Grêmio conheceu o seu caminho na primeira fase da Copa Sul-Americana. O itinerário aponta viagens para Argentina, Paraguai e Peru. Os adversários no Grupo D são Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau.

A estreia será na primeira semana de abril. Ela será fora de casa, contra o Sportivo Luqueño.

Godoy Cruz

Depois do Grêmio, é o clube de maior renome no grupo. Está na Sul-Americana por ser a melhor equipe na pontuação acumulada do Campeonato Argentino a não ir à Libertadores.

É o sétimo colocado no Grupo B do campeonato nacional, com 11 pontos em nove partidas. Marcou somente seis gols até o momento.

Esteban Solari, 44 anos, é o comandante da equipe. Antes de chegar ao Godoy Cruz, seu trabalhos anteriores foram no Everton, do Chile, e no Johor FC, da Malásia, onde conquistou seus únicos títulos como treinador. Também trabalhou como auxiliar técnico da equipe sub-20 da Argentina.

O defensor Leonardo Jara é o nome mais conhecido do elenco. Ele tem longas passagens por Estudiantes, Boca Juniors e Vélez Sarsfield.

O time base tem: Petroli; Rasmussen, Mendonza, Jara e Meli; Fernández, Leyes e Abrego; Yáñez, Dupuy e Parzajuk.

Sportivo Luqueño

Terceiro melhor classificado na tabela acumulada do Campeonato Paraguaio, o Sportivo Luqueño, bicampeão nacional, está na nona colocação do torneio local, com nove pontos em nove partidas disputadas. O torneio conta com 12 equipes. No ano passado, foi quarto lugar no Apertura e oitavo no Clausura.

O time é comandado por Gustavo Morínigo, ex-técnico do Coritiba. O nome de maior cartaz do elenco é o de Federico Santander, ex-centroavante da seleção paraguaia, com passagem pelo futebol europeu, mas reserva no momento.

Entre os nomes mais famosos a terem vestido a camisa do clube está Romerito, ex-jogador do Fluminense nos anos 1980.

O time base tem: Alfredo Aguilar; Marchio, Ferreira, Pablo Aguillar e Villalba; Benítez, Baez, Río e Torres; Vera e González.

Atlético Grau

Localizado na simpática Piura, o Atlético Grau disputará a Sul-Americana pela terceira vez, a primeira foi em 2020. Se classificou para a competição após ser o terceiro melhor classificado da classificação acumulada do Campeonato Peruano a não ir à Libertadores.

Soma seis pontos e quatro jogos na edição atual do torneio. É o 11º colocado entre os 19 participantes. No ano passado, foi o 11° colocado no Apertura e quinto colocado no Clausura.

O nome mais conhecido estará no banco de reservas. O time é comandado Ángel Comizzo, ex-goleiro do River Plate e da seleção argentina — foi convocado para a Copa de 1990 após o titular Nery Pumpido quebrar a perna na estreia contra Camarões.

O time-base tem: Saraiva; Santiago Torres, González, Pizzorno e Quintana; Palomino, Guivin, Franco Torres e Manzaneda; Quiroz e Bueno.

As datas da fase de grupos

2 a 4 de abril - Deportivo Luqueño x Grêmio

9 a 11 de abril - Grêmio x Atlético Grau

x Atlético Grau 23 a 25 de abril - Godoy Cruz x Grêmio

7 a 9 de maio - Atlético Grau x Grêmio

14 a 16 de maio - Grêmio x Godoy Cruz

x Godoy Cruz 28 a 30 de maio - Grêmio x Deportivo Luqueño

Calendário do Grêmio

até o final de maio*

Atlético-MG (Arena) - 29/3

Sportivo Luqueño (fora) - 2/4

Ceará (Castelão) - 6/4

Atlético Grau (casa) - 9/4

Flamengo (Arena) - 13/4

Mirassol (Maião) - 16/4

Inter (Arena) - 20/4

Godoy Cruz (fora) - 23/4

Vitória (Barradão) - 27/4

Copa do Brasil (a definir) - 30/4

Santos (Arena) - 4/5

Atlético Grau (fora) - 7/5

Bragantino (Arena) - 11/5

Godoy Cruz (Arena) - 14/5

São Paulo (Morumbi) - 18/5

Copa do Brasil (a definir) - 21/5

Bahia (Arena) - 25/5

Sportivo Luqueño (Arena) - 28/5

*Datas base