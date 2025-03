Quem é Jorge, goleiro do Pelotas que está próximo de fechar com o Grêmio

Jorge disputou o Gauchão pelo Pelotas. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

O Grêmio está próximo de anunciar a contratação do goleiro Jorge, 23 anos, que disputou o Gauchão pelo Pelotas.

O goleiro estava emprestado pelo Gaúcho. Agora, o Tricolor negocia com o time de Passo Fundo o acordo para assinar com Jorge um contrato de dois anos.

Novo Volpi?

Jorge Meurer é natural de Santa Cruz do Sul. Passou por Avenida e Santa Cruz em sua cidade natal e chama a atenção pelo jogo com os pés. Origem e característica que lembram Tiago Volpi, titular do Grêmio e seu novo companheiro.

Foi no Avenida, com apenas 18 anos, que vivenciou seu primeiro Gauchão. Treinado por Fabiano Daitx, atual comandante do sub-20 do Grêmio, Jorge era reserva de Fabiano Heves e Andrey, mas ali começou a construir seu caminho.

No ano seguinte, o goleiro foi para o Santa Cruz, clube rival. Também como reserva, sagrou-se campeão da Terceirona Gaúcha. Na volta ao Avenida, fez parte da equipe semifinalista da Divisão de Acesso.

Afirmação em Vacaria

O possível novo goleiro do Grêmio ainda rodou para pegar mais maturidade. Passou por São Borja e Itabuna até se afirmar pelo Glória, em 2023. No time de Vacaria foi titular e conheceu o técnico Gabriel Dutra, que o considera uma boa aposta para o Tricolor.

— Foi um goleiro que nos salvou em vários jogos. É arrojado, com coragem para sair do gol, algo cada vez mais raro. Muita qualidade para jogar com os pés. Trabalhador ao extremo, gosta de se cuidar e treinar. É um grande acerto da direção do Grêmio apostar em um goleiro como ele, pois ainda vai se desenvolver — disse Gabriel Dutra, treinador do Avenida.

Primeiro Gauchão

Na sequência, Dutra virou auxiliar de Fabiano Daitx no Gaúcho, de Passo Fundo, e Jorge foi titular na disputa da Copa FGF. Bom desempenho que chamou a atenção de Ariel Lanzini, que o indicou para o Pelotas.

— Ele tem boa saída de gol, realiza coberturas com qualidade, tem boa reposição e jogo com os pés — disse Lanzini, técnico do Pelotas no início do Gauchão.

Na equipe pelotense, Jorge disputou seu primeiro Gauchão como titular. O resultado, porém, foi negativo. O Pelotas foi rebaixado com a pior defesa da competição, com 23 gols sofridos.