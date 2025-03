Quem ganhou e quem perdeu moral com Quinteros no Grêmio após o Gauchão

Cristian Olivera foi uma das contratações que mais deu resposta Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

Cerca de dois meses e meio após iniciar o seu trabalho no Grêmio, o técnico Gustavo Quinteros encontrou uma base de time titular, mas ainda mantém dúvidas na defesa e no meio-campo.

Entre os atletas que ganharam moral após o Gauchão, apesar da derrota para o Inter nas finais, destaque para o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Camilo e Edenilson e os atacantes Cristian Olivera e Amuzu.

Jogadores que perderam pontos

Em compensação, nomes como João Lucas, Luan Cândido, Gustavo Martins, Cristaldo e Pavon perderam "pontos" como o treinador na primeira etapa da temporada e terão que recuperar espaço no Brasileirão.

Após pedir internamente um voto de confiança ao grupo e aos dirigentes, Quinteros prometeu após o Gre-Nal que o Tricolor será protagonista em todas as competições. O treinador aposta na pausa para as datas-Fifa para consolidar o seu modelo de jogo.

A reportagem de Zero Hora apresenta abaixo um levantamento sobre os atletas que saíram do Gauchão em alta ou em baixa para a sequência da temporada.

Em alta

Tiago Volpi

Após chegar sob desconfiança da torcida, Tiago Volpi conquistou o torcedor com atuações seguras e, sobretudo, se destacando nas disputas por pênaltis contra Juventude e São Raimundo. Além disso, tornou-se um dos líderes do grupo.

Volpi está com moral no time. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Wagner Leonardo

Contratado do Vitória, o atleta chegou com status de titular e é considerado um trunfo para dar mais solidez à defesa. Apesar de insuficiente para reverter a desvantagem na final, o gol de cabeça marcado no Gre-Nal de domingo (16) aumentou o moral do atleta.

Edenilson

Coadjuvante em 2024, Edenilson terminou o Gauchão 2025 em alta, apesar do vice-campeonato. Afinal, o atleta ingressou no segundo tempo do Gre-Nal da Arena e foi titular no clássico do Beira-Rio, os dois modelos de atuação citados por Quinteros como ponto de partida para a sequência da temporada. O atleta é candidato a iniciar o Brasileirão na equipe.

Camilo

Em condições normais, ainda está atrás de Cuéllar na hierarquia de volantes. Porém, foi uma contratação discreta, que deu resposta rápida e ganhou boa aceitação da torcida. Será no mínimo um reserva assíduo e útil.

Cristian Olivera

Principal contratação do clube, assumiu a titularidade de forma imediata e conquistou a torcida com a mesma velocidade, com gols importantes e boas atuações na ponta direita. Já é um protagonista do time de Quinteros.

Amuzu

Embora a amostra ainda seja pequena, aumentou a velocidade do time pela ponta esquerda. Deve iniciar o Brasileirão como titular.

Em baixa

João Lucas

A falha no jogo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, o fez perder a vaga no segundo Gre-Nal da final do Gauchão para Igor Serrote. Primeira contratação feita para a temporada, ainda não deu boa resposta.

João Lucas perdeu espaço. Filipe Duarte / Agência RBS

Luan Cândido

Contratado do Bragantino, não chegou em boa forma física e sobrou inclusive da lista de relacionados para o Gre-Nal do Beira-Rio. Nos bastidores da Arena, se acredita que o atleta tem potencial para virar titular da lateral esquerda no médio prazo. Porém, para o início do Brasileirão, começa atrás de Lucas Esteves.

Gustavo Martins

Antes do Gauchão, havia a expectativa de que o garoto pudesse ser titular por conta da velocidade, característica valorizada por Gustavo Quinteros. Porém, quando recebeu a sua grande chance, no Gre-Nal da Arena, não foi bem. Começa o Brasileirão em baixa.

Cristaldo

Titular e protagonista do time nos tempos de Renato Portaluppi, em 2024, não só perdeu a vaga para Monsalve na reta final do Gauchão 2025, como também foi ultrapassado por Edenilson na hierarquia dos meias. No Gre-Nal da Arena, por exemplo, sequer entrou no segundo tempo.

Pavon

Recebeu uma nova chance no início do ano como titular. Porém, quando o nível de dificuldade aumentou, não correspondeu, indo mal sobretudo nos Gre-Nais decisivos. Começa o Brasileirão em baixa.