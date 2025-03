Presidente do Grêmio comenta grupo na Sul-Americana: "Tem de ir direto para as oitavas"

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, analisou o sorteio da Sul-Americana. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio adotou um discurso ponderado ao analisar os adversários do clube na Copa Sul-Americana. Após sorteio nesta segunda-feira (17), a equipe ficou no Grupo D junto com Deportivo Luqueño, Atlético Grau e Godoy Cruz.

Com o início do Brasileirão e das competições continentais na mesma semana, o calendário gremista ficará espremido. Para aliviar a quantidade de partidas, avançar como primeiro lugar é visto como vital. Os segundos colocados disputarão o playoff contra times vindos da Libertadores.

— É um começo. Tem de classificar bem e ir direto para as oitavas. Esse ano tem mais clubes ganhadores da Libertadores na Sul-Americana do que na Libertadores, entre brasileiros. É pensar primeiro em classificar em primeiro do grupo para ter uma facilidade de datas também — analisou o presidente Alberto Guerra.

Do trio de oponentes, o Godoy Cruz é o mais conhecido. Foi adversário tricolor na campanha do título de 2017. Atlético Grau, do Peru, e Deportivo Luqueño, da Paraguai, são equipes menos conhecidas.

— Há sempre uma dificuldade. Um time argentino que já enfrentamos na Libertadores. Não é fácil jogar. Os outros times não têm tanta tradição, mas se estão em uma competição como a Copa Sul-Americana é porque alguma qualidade têm — afirmou.

A estreia será no Paraguai contra o Luqueño, na primeira semana de abril. No fim de semana anterior, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG, na Arena, pela primeira rodada do Brasileirão.

Guerra avaliou que a logística não será das mais simples devido às distancias, mas também não será tão complicada.

— O Grêmio não escolhe adversário. Não tem adversário fácil. Do ponto de vista de logística, ficou em uma média boa. Nem tão complicado como a altitude, mas nem tão perto como poderia ter sido com outros adversários — opinou.