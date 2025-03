Presidente do Grêmio parabeniza Inter, mas destaca: "Não precisavam de tanta ajuda da arbitragem"

Conquista colorada foi considerada justa para o Alberto Guerra, apesar da bronca com arbitragem. Geison Lisboa / Agência RBS

O Gauchão 2025 chegou a fim, mas o debate e as reclamações sobre a arbitragem do Estadual persistem. Após o empate no Gre-Nal 446, que deu o título gaúcho ao Inter, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, reconheceu merecimento do Colorado, mas destacou:

— Acho que não precisavam de tanta ajuda da arbitragem, é importante a gente frisar isso. Talvez o Gre-Nal tivesse de ter ocorrido nas semis, mas acabou que o Juventude perdeu a liderança (na fase classificatória). Foi merecido (o título colorado), mas tem que ficar registrado que a arbitragem foi muito decisiva durante esse campeonato.

Presidente reclama de critérios

Tanta polêmica envolvendo a arbitragem ao longo do torneio fez com que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optasse por escalar árbitros de fora do RS para os Gre-Nais da final do Gauchão. O carioca Marcelo de Lima Henrique apitou o clássico deste domingo (16), no Beira-Rio, que terminou em 1 a 1.