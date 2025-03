Quinteros descarta preocupação por atuações contra times da Série A: "Vamos crescendo como equipe"

Time comandado pelo argentino naturalizado boliviano empatou em 1 a 1 com o Inter na final do Gauchão.

O retrospecto do Grêmio contra equipes da Série A do Brasileirão na temporada não é favorável. O Tricolor jogou seis partidas e venceu apenas uma vez adversários da elite brasileira (Inter e Juventude).

Até o momento, a equipe de Gustavo Quinteros tem uma vitória , dois empates e três derrotas — venceu apenas o time de Caxias do Sul na semifinal.

— O primeiro jogo contra o Juventudes era um jogo 4 a 1 para o Grêmio. Fomos prejudicados totalmente pelo arbitragem. O Grêmio, temporada anterior, perdeu Gre-Nais. Agora jogamos três. Perdemos apenas um. Empatamos dois. Não tenho dúvidas que vão acrescentar muito para que o Grêmio tenha uma equipe sólida e compita em um nível melhor do que a temporada anterior.

Ainda assim, admitiu que espera que o time jogue mais na sequência do ano.

— Eu gostaria que o time jogasse mais, trabalhasse mais, tivesse mais associações futebolísticas. Mas também temos que ter em conta que estamos e continuamos incorporando jogadores. Hoje jogou Edenílson. No jogo anterior, jogou Franco (Cristaldo). No jogo anterior, jogou Monsalve. Estamos buscando armar uma equipe competitiva. Tem que ter isso sempre em conta.

O time de Gustavo Quinteros só voltará a jogar no dia 29 de março , na estreia do Brasileirão, na Arena, quando o Grêmio enfrentará o Atlético-MG, às 18h30min.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.