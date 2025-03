Roger Machado sobre a participação de D'Alessandro e Paulo Paixão no título: "Houve um casamento" 

Roger levou o tradicional banho de gelo (e até espumante) no momento da coletiva pós-título. José Alberto Andrade / Agência RBS

O Inter conquistou o Campeonato Gaúcho pela 46ª vez. No empate em 1 a 1 contra o Grêmio, que culminou no título, Roger Machado foi ovacionado pelos torcedores e agradeceu o carinho.

Na entrevista coletiva após o fim do jogo, além de destacar a qualidade do elenco colorado, o técnico atribuiu à conquista a outros dois nomes importantes: Paulo Paixão e D'Alessandro.

— O Paulo é uma figura lendária. Ele sabe o caminho das pedras. A minha experiência é muito grande, a do D’Alessandro também. Você trazer essas figuras para o vestiário dá segurança e nos aponta caminhos. Essas figuras foram muito importantes. Houve um casamento de perfis, que nos ajuda a frisar nas competições que temos pela frente — destacou o treinador.

Apesar dos desfalques durante a competição, Roger disse estar contente com o desempenho do elenco e elogiou a resiliência do grupo.

Grupo preparado

Quando questionado sobre os jogadores, ele afirmou ter convicção de que eles estão preparados para as próximas competições do ano: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Contudo, disse que os atletas precisam entender que o torcedor espera novas conquistas para os próximos campeonatos.

— Se o torcedor está comemorando o título hoje, depois de uma espera longa, amanhã ele quer mais, e cabe a nós fazer o possível para que a gente possa dar mais alegrias ao torcedor — concluiu.