Que possamos olhar para dentro com honestidade, identificar o que já não nos faz bem e, com coragem, deixar ir

" Evoluir é isto: é banir de dentro do peito o que adoece o espírito ." (Sil Guidorizzi).

O mundo oferece de tudo, mas nem por isso devemos absorver inutilidades. Precisamos mudar para conservar intacta a nossa essência. Gosto muito do movimento de simplificação da vida. Trata-se de um caminho que oportuniza experiências extraordinárias de vida e de esperança. Porém, crescer não é só acumular experiências, mas aprender a se libertar do que não nos serve mais. Guardar mágoas, alimentar rancores, reviver dores antiga: tudo isso nos aprisiona em sentimentos que não constroem, apenas desgastam. O espírito não encontra leveza enquanto insistimos em carregar pesos que já deveriam ter ficado no passado.