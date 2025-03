A paz não é um destino, é um estado que escolhemos habitar

" Primeiro eu fico em paz, depois as coisas entram no eixo ." (Luiz Gasparetto).

A busca pela paz ocupa nossa mente e coração. Quanto mais acelerado nosso ritmo de vida, mais ansiamos pela paz. O lugar ideal do sonho da paz é nossa interioridade. A mesma preocupação que temos para com o pão de cada dia devemos ter para com a paz. O pão perde o sabor quando não existe a paz.