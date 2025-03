Um silêncio prolongado pode não significar indiferença, mas um coração sobrecarregado de pensamentos

A construção de um jeito próprio de ser é uma das buscas mais autênticas do ser humano. O compromisso com a veracidade pode agregar brilho e distinção, basta querer. No entanto, o grande desafio é o relacionamento humano. Desde o mais letrado até aquele que teve pouco acesso à escrita, uma tentação parece brotar do nada: o julgamento. Não é por nada que o Livro Sagrado insiste em não ceder à tentação de julgar.