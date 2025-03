Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Entre as facilidades e as dificuldades sua alma terá de continuar andando, na tentativa de consolidar os interesses pelos quais luta. Cuide para não se deixar enganar com o glamour de certas propostas. Cabeça no lugar.