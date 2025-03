Bom Dia! O amanhecer nos desperta e nos convida à vida... Tenhamos disposição e otimismo, pois cada dia é único... Se é para ter pressa que seja para ser feliz... Porém, o melhor da vida acontece no tempo certo... Feliz dia!

"A vida é muito curta para acumular raiva, empilhar mágoas e juntar desilusões." (Clarissa Corrêa).

O sentido da vida deveria ser uma das principais ocupações humanas. Dia após dia sentimos necessidade de abordar as questões existenciais e nem sempre encontramos ressonância. Acontece que respiramos as determinações do materialismo: é preciso ter e o ser acaba ficando em segundo plano. Administrar o tempo é uma forma inteligente de concretizar as prioridades.

Cada dia é um presente, mas, muitas vezes, o tratamos como um fardo. Carregamos rancores antigos, revisitamos dores passadas e deixamos que experiências ruins nos definam. O problema não está apenas no que vivemos, mas no que escolhemos segurar por tempo demais. A raiva, a mágoa e a desilusão não mudam o que aconteceu, mas podem nos impedir de enxergar as novas possibilidades que surgem a cada amanhecer. Liberar ressentimentos não é ignorar as feridas, mas compreender que elas não precisam nos aprisionar.

Leia Mais A paz não é um destino, é um estado que escolhemos habitar

Algumas pessoas nos machucam, algumas situações nos decepcionam, mas reviver isso todos os dias não nos protege, apenas prolonga uma dor que já deveria ter ficado para trás. O que não conseguimos mudar, precisamos aprender a deixar ir. Guardar ressentimento é carregar um peso que não transforma nada, apenas desgasta. A vida se torna mais leve quando aprendemos a soltar. O perdão não é um favor ao outro, mas um alívio para nós mesmos.

A mágoa não muda o passado, mas a libertação pode mudar o nosso presente. E, no fim das contas, a felicidade não é sobre nunca ter se ferido, mas sobre escolher não carregar essas feridas como bagagem. Não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que ele é precioso demais para ser gasto com sentimentos que nos roubam a paz. Que possamos viver com leveza, com mais amor e com a consciência de que a vida é curta, mas quando vivida sem pesos desnecessários, se torna infinita em significados.