Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a hora de levantar se impõe... Um novo dia chega com muitas oportunidades... Que não nos falte criatividade para tornar frutífero este novo dia... Viver é o que existe de mais precioso... Feliz dia!

“A vida é uma aprendizagem diária. Afasto-me do caos e sigo um simples pensamento: quanto mais simples, melhor.” (José Saramago).

A humildade é a essência do existir. Temos saudades dos tempos onde a simplicidade colocava todos no mesmo patamar. Muitos incrementam a vida pensando que a sofisticação resolve os problemas. A humildade não só alcança respostas como nos dá a verdadeira estatura existencial. É claro que vivemos em um mundo acelerado, onde a urgência, a pressa e o excesso de informações nos fazem acreditar que a vida precisa ser complexa para ter valor. Mas a verdade é que, quanto mais aprendemos, mais percebemos que a simplicidade é o que realmente nos traz paz.

Aprender a viver com menos peso, com menos cobrança e com mais leveza é um dos maiores ensinamentos que a vida nos oferece. O caos nos convida a correr, a acumular, a querer mais, mas nem sempre o "mais" significa felicidade. Muitas vezes, o que precisamos não é de mais conquistas, mas de mais presença. Não é de mais respostas, mas de mais silêncio. Não é de mais coisas, mas de mais espaço para sentir e ser.

O essencial nunca foi complicado. É a nossa forma de enxergar a vida que, muitas vezes, torna tudo mais difícil do que realmente precisa ser. A simplicidade não significa ausência de desafios, mas a escolha de lidar com eles de forma mais serena. Significa saber priorizar, dar valor ao que realmente importa e aprender a soltar aquilo que só traz peso. Quem aprende a viver com menos pressa e menos ansiedade descobre que a paz não está nas grandes conquistas, mas na forma como vivemos cada momento.