F1: com Leclerc e Hamilton, Ferrari mostra velocidade no segundo treino livre na Austrália; veja como foi

A Ferrari mostrou velocidade no segundo treino livre para o GP da Austrália , que marca a abertura da temporada da Fórmula 1. Na madrugada desta sexta-feira (14), o monegasco Charles Leclerc liderou a atividade. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, foi o quinto mais veloz.

A McLaren, por sua vez, voltou a provar que deve ser muito consistente. Após liderar o primeiro treino livre com Lando Norris , voltou a colocar seus dois carros entre os três primeiros. O neozelandês Oscar Piastri foi o vice-líder, seguido pelo companheiro britânico.

Diferente do primeiro treino, que teve a batida de Oliver Bearman no muro e, por consequência, a interrupção da atividade com bandeira vermelha, desta vez não houve intercorrências. Nos 60 minutos de treino, 19 dos 20 carros foram para a pista — apenas o britânico, que havia batido, ficou de fora.