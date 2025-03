Volante Camilo lamenta perda do título do Gauchão: "O que nos matou foi o jogo de ida"

Volante gremista atuou o tempo inteiro no empate no Beira-Rio.

O Grêmio não conseguiu conquistar o octa do Gauchão. Depois do empate em 1 a 1 no Beira-Rio neste domingo (16) — que deu o título ao Inter —, o volante gremista Camilo lamentou o resultado e prometeu empenho para que o clube evolua na temporada.