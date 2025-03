Governo peruano anuncia que decretará emergência em Lima para lutar contra o crime organizado

O governo do Peru anunciou na noite de domingo que decretará estado de emergência em Lima para combater o crime organizado, autorizando a intervenção das Forças Armadas em conjunto com a polícia após o aumento dos assassinatos ligados à extorsão na capital.

"Foi decidido que nas próximas horas será decretado estado de emergência em toda a província de Lima e na província Constitucional de Callao, com a mobilização de tropas de nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", anunciou o chefe do gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, na rede social X.

O cantor do grupo 'Armonía 10', Paul Flores, morreu na madrugada de domingo, quando vários criminosos em motos abriram fogo contra o ônibus da orquestra no momento em que deixava o local de uma apresentação no distrito de San Juan de Lurigancho, ao leste de Lima. Dois tiros atingiram o vocalista, segundo o motorista do veículo.