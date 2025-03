Vitrais começam a ser retirados para restauração da Catedral de Passo Fundo; obra é estimada em R$ 1,6 milhão

Dois dos 14 vitrais da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo, no norte do Estado, foram retirados para restauração. Esta é a primeira fase da obra de revitalização na catedral , focada em preservar este que é um dos principais patrimônios culturais e religiosos da cidade.

Na última semana, duas das janelas laterais foram retiradas e suas peças serão desmontadas e lavadas com solução de água e ácido muriático .

O trabalho de restauração é feito por uma empresa especialista em arte sacra de Guaporé , na Serra. A previsão é que sejam retirados dois ou três vitrais por vez e cada conjunto leve em torno de 30 dias para ser recolocado . O trabalho é feito por etapas para não inviabilizar as atividades e missas na Catedral.

A ação faz parte da campanha “Amigos da Catedral” , lançada em janeiro, com objetivo de arrecadar recursos para a reforma e restauração do templo, começando pelos vitrais da igreja.

Os vitrais

As 14 janelas laterais da Catedral ilustram os 12 apóstolos , as colunas da igreja e os papas São João XXIII e São Paulo VI.

Na parte inferior, estão descritas a via-sacra — caminho percorrido por Jesus carregando a cruz até o local da crucificação. Já na parte mais próxima do altar, estão os vitrais com os demais símbolos da vida cristã.

Antes da decisão de revitalização, a Arquidiocese de Passo Fundo buscou análise de quatro empresas especializadas, que diagnosticaram os problemas causados pelo tempo , como acumulo de fuligem, formato curvado e perda de algumas propriedades do vidro.

Reforma total

Os recursos estão sendo levantados pela campanha "Amigos da Catedral", para contemplar as seguintes obras:

O valor total estimado para a reforma completa é de R$ 1,6 milhão, com a previsão de que as obras se estendam por dois anos, ou até que as doações necessárias sejam recebidas.