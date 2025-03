Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate no Gre-Nal 446

Arte GZH

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Inter na grande decisão do Gauchão e ficou com o vice-campeonato do campeonato estadual. O Tricolor havia sido derrotado no jogo de ida, na Arena, por 2 a 0.

O gol da equipe de Gustavo Quinteros foi marcado por Wagner Leonardo, depois de Valencia abrir o placar no Beira-Rio.

A próxima partida do Grêmio será contra o Atlético-MG pela estreia do Brasileirão. O confronto será na Arena no sábado (29), às 18h30min.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma defesaça no primeiro tempo impediu que o Inter saísse na frente. O gol foi de longe, mas no ângulo. Nota 6,5

Igor Serrote

Acelerado demais em seu primeiro clássico. Cometeu uma falta feia, que lhe deu amarelo e arriscou o vermelho. Saiu no intervalo. Nota 5

Jemerson

Travou bons duelos com Valencia e depois com Borré. Algumas vantagens, outras desvantagens. Nota 5,5

Wagner Leonardo

Teve boa imposição e melhor posicionamento para fazer o gol. Na defesa, foi seguro. Nota 7

Lucas Esteves

Bom cruzamento no gol. O Inter usou pouco seu lado, então sofreu pouco. Nota 6,5

Villasanti

O volante que de tão bom desempenho virou capitão não apareceu em 2025. Saiu sem ter deixado algum registro relevante. Nota 5

Camilo

Desarmou bastante, fez faltas, tentou. Marcou quase sozinho no meio-campo e não decepcionou. Nota 6

Edenilson

Impediu que o Inter dominasse o meio-campo, dentro de sua capacidade. Não teve criatividade para ser mais do que isso. Nota 5,5

Cristian Olivera

Uns quantos lançamentos pela direita. Uma batalha cruel com Bernabei. Mas não dá para dizer que não foi ativo. Nota 6

Braithwaite

No sacrifício, tentou o que pôde. Entendeu o que estava em jogo e criou suas chances. Nota 6

Amuzu

Algumas escapadas pela esquerda, mas quase sempre bem vigiado. Nota 5,5

João Lucas

Foi melhor do que Serrote, mas ainda abaixo do que o Grêmio precisa por lá. Nota 5

Pavon

Perdeu uma bola sozinho na área por pura falta de domínio. Nota 5

Dodi

Pouco apareceu, a não ser na confusão final. Nota 4

Monsalve

Quase nenhum acréscimo na criação. Nota 5

Arezo

Entrou no final. Sem nota.