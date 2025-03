Decreto não reduz preço

A campanha de redução de preços da cesta básica de alimentos não virá por decreto ou por um movimento muito mais político do que econômico. As alternativas são inócuas, a começar pela redução a zero de alíquotas de importação de commodities importantes, como carne, café, açúcar, milho e azeite, que destacam o Brasil no cenário mundial e que terão o mesmo elevado custo logístico para chegar ao consumidor. No longo prazo, a solução que se mostra fácil, trará impactos nefastos ao agronegócio, à indústria local, à segurança alimentar e à sustentabilidade ambiental.

Preços altos refletem a falta de ajuste fiscal. Preços menores começam na lavoura, no cuidado com a safra que está chegando. A ausência do governo federal na recente Expodireto, por exemplo, mostrou descaso e desalinhamento com um setor que responde por quase 25% do PIB nacional e 48% das exportações do país. As urgentes políticas de estímulo à produtividade passam por uma gestão combinada de alívio a quem consome e proteção a quem produz.