Conversas Cruzadas: quais as soluções para combater o aumento da população em situação de rua?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier, o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis (CAODHPV) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Leonardo Menin, e o fundador do Coletivo Estadual de Lutas da População em Situação de Rua do RS, ⁠Nilson Lopes, para debater quais as soluções para combater o aumento da população em situação de rua em Porto Alegre.