Triatleta morre afogada durante prova de evento esportivo em Fortaleza

Atleta era habituada com a prova, segundo a assessoria. Arquivo Pessoal / Instagram / Reprodução

A triatleta Ana Zuleica Xavier, de 39 anos, morreu afogada neste sábado (15) durante um evento esportivo na Beira-Mar de Fortaleza, no Ceará. Ela participava de uma prova de duathlon, que inclui natação e corrida. Moradora de Maracanaú, na Região Metropolitana da capital, Ana deixa marido e filho.

A Inspetoria de Salvamento Aquático da Guarda Municipal de Fortaleza lamentou o afogamento de Ana Zuleica e informou que o caso ocorreu antes do início do horário de serviço dos guarda-vidas. No entanto, a corporação disse que não foi solicitada para prestar apoio no evento.

A Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), organizadora do evento, emitiu uma nota de pesar após a morte:

“Neste momento de profunda tristeza, queremos expressar nossas mais sinceras condolências. Sua paixão pelo esporte sempre será lembrada por todos nós”, disse a entidade.

A Fetriece disse que, no local, havia salva-vidas particulares contratados.

Buscas e Socorro

De acordo com o g1, a ausência de Ana foi percebida quando outros atletas concluíram a etapa de natação e ela ainda não havia saído do mar. A equipe do Corpo de Bombeiros foi alertada, e buscas foram iniciadas. A atleta foi encontrada desacordada no mar e resgatada, mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

Segundo a assessoria esportiva, Ana realizava exames de rotina e estava apta para a prova. Além disso, já conhecia o percurso da competição. A causa do afogamento ainda não foi esclarecida.

Trajetória

Conhecida entre amigos e familiares como Aninha, ela era educadora e praticava triathlon desde agosto de 2019. Ela começou no esporte por questões de saúde e, em uma publicação, relatou sua motivação: "Cansada de sofrer com as limitações impostas pela obesidade, eu decidi mudar."

Com a transformação de hábitos, surgiu um novo propósito: "Junto com a qualidade de vida, também ganhei um sonho. E um sonho, para alguém determinado, é também uma meta. Passei, então, a ter como sonho e meta o triathlon."

Nas redes sociais, Aninha compartilhava sua trajetória no esporte, incluindo suas conquistas e competições. Em fevereiro, foi campeã do Campeonato Cearense de Sprint Triathlon. Além disso, recebeu três prêmios na premiação Melhores do Ano, organizada pela Federação Cearense de Triathlon.

A assessoria esportiva Runners Ceará, da qual Ana fazia parte, também lamentou sua morte: