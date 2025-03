Há uma década abrigada em outras instituições, Escola Governador Leonel Brizola terá sede própria no próximo ano letivo em Caxias

Terreno onde será construída a primeira escola de ensino fundamental do Loteamento Campos da Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi assinado na tarde desta segunda-feira (17) o contrato que garante a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Governador Leonel Brizola, no Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul. O documento prevê a entrega da obra, a partir do seu início, em 12 meses, quando será encerrada uma espera que já dura uma década.

Criada em 2014, a escola funcionou em turno integral em salas alugadas do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e desde 2018 ocupa a estrutura da Escola Estadual Ivanyr Marchioro, no bairro Jardelino Ramos.

Salas de aula, pátio e refeitório são emprestados, enquanto espaços destinados à direção, biblioteca e secretaria são individuais de acordo com a diretora Carmem Guimarães Nunes:

— Não termos a nossa própria casa é muito ruim, embora o município tenha arcado com diversas despesas. Quando fomos para lá o prédio (do Ivanyr Marchioro) estava caindo aos pedaços, fomos organizando, instalamos cortinas, câmeras e portão eletrônico.

A Escola Governador Leonel Brizola atende 116 alunos em cinco turmas de quinto a nono ano. Moradores do Loteamento Campos da Serra matriculados em turmas do primeiro ao quarto ano estão espalhados em outras 13 escolas da rede municipal e formarão, junto com os do Ivanyr, a comunidade escolar da primeira instituição de ensino fundamental do loteamento.

A edificação com mais dois mil metros quadrados, terá 14 salas de aula, biblioteca, sala de artes, laboratório e auditório com capacidade para atender cerca de 500 alunos em todos os anos do ensino fundamental.

É a liberação de R$ 4,6 milhões do governo federal e a contrapartida de R$ 5,2 milhões da prefeitura que garantem que a obra saia do papel. A Caixa Econômica Federal é o agente financeiro e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela contratação, acompanhamento da obra e desembolso dos recursos.

A empresa responsável é a caxiense Earqui Ltda, a mesma que construiu a Escola de Educação Infantil Suzel Serafini, ao lado de onde será erguido o prédio da nova instituição.

Para o prefeito Adiló Didomenico, se o tempo colaborar a inauguração, prevista para o primeiro semestre de 2026 pode ocorrer antes do prazo: