Cinco centroavantes que poderiam reforçar o Juventude para a disputa do Brasileirão

Camisa 9 é uma das prioridades da direção alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude definiu que irá contratar mais um camisa 9 para a disputa do Brasileirão 2025. Para a função, o elenco de Fábio Matias conta atualmente com Gilberto e Gabriel Taliari.

Erick Farias, que atuava na posição, já estreou no futebol coreano, inclusive com gol, vestindo as cores do Ulsan.

Baseado no que buscam os dirigentes alviverdes e na condição financeira do clube, a reportagem do Pioneiro elencou cinco nomes que poderiam reforçar o Juventude na Série A.

Leia Mais Juventude segue em busca de dois reforços e libera volante ao Paysandu

1 - Derik Lacerda - Cuiabá

Derik Lacerda marcou 13 gols e cedeu cinco assistências em 78 jogos. Cuiabá / Divulgação

Aos 25 anos, o atleta encaixa no perfil buscado pela direção alviverde, como jogador com potencial para revenda. No Cuiabá desde 2023, Derik Lacerda marcou 13 gols e cedeu cinco assistências em 78 jogos. O que dificultaria o acerto seria a liberação do clube mato-grossense, uma vez que o centroavante vem sendo titular na equipe de Guto Ferreira, que se classificou à final do Estadual.

2- Edu - Goiás

Edu marcou quatro gols em 22 jogos pelo Goiás. Rosiron Rodrigues / Goiás/Divulgação

Ele já não é um jovem. Não falta experiência para o jogador de 32 anos encontrar o caminho do gol. Destaque do Brusque (com 29 gols) e ex-centroavante do Cruzeiro, quando marcou 22 vezes em 2022, Edu defende atualmente as cores do Goiás. Ele marcou quatro gols em 22 jogos, desde a temporada passada.

3- Galego - Ypiranga

Galego foi o artilheiro do Gauchão 2025 com oito gols. Pablo Nunes / YFC

Surpresa no Gauchão 2025, o centroavante do Ypiranga terminou a competição como artilheiro. Em 12 partidas pelo Canarinho, Emerson Galego anotou oito gols. O camisa 9 havia sido contratado pelo time de Erechim em outubro, na reta final da Copa FGF, e renovou seu vínculo até o fim de 2025. O jogador de 25 anos é natural de Casa Nova, na Bahia, e ainda atuou em equipes como ABC e Santa Cruz.

4- Júnior Brumado - Coritiba

Brumado não tem sido relacionado por Mozart, no Coritiba. Coritiba / Divulgação

O camisa 9 do Coritiba tem dois gols e duas assistências na atual temporada. O atleta de 25 anos foi revelado pelo Bahia e ainda atuou de 2018 a 2023 no Midtjylland, da Dinamarca, clube detentor do seu passe. Ele vive um momento de indefinição no Coxa e vem sendo pouco utilizado pelo técnico Mozart.

5- Matheus Babi - Athletico-PR

Matheus Babi tem oito jogos na temporada, com dois gols Pedro H. Tesch/AGIF / Divulgação