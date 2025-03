Inter terá 18 jogos em 60 dias a partir da estreia no Brasileirão; confira calendário

Colorado chega às principais competições do ano com moral após conquista do Estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

Embalado pelo título do Gauchão, o Inter terá semanas intensas a partir da estreia no Brasileirão, no próximo dia 29. Serão 18 jogos em 60 dias.

Em abril, são nove compromissos: três pela Libertadores, cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. O calendário é parecido em maio, mas com oito partidas — sendo uma a menos pelo Campeonato Brasileiro em relação ao mês anterior.

Assim, a fase de grupos do principal torneio da América do Sul será finalizada em dois meses. Nela, o Inter encara Bahia, Nacional e Atlético Nacional.

Entretanto, até a publicação desta matéria, a única data oficial é a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã. As demais ainda são datas base.

Calendário geral do Inter na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

Flamengo (fora) - 29/3 Bahia (fora) - 2/4 Cruzeiro (casa) - 6/4 Atlético Nacional (casa) - 9/4 Fortaleza (fora) - 13/4 Palmeiras (casa) - 16/4 Grêmio (fora) - 20/4 Nacional (casa) - 23/4 Juventude (casa) - 27/4 Copa do Brasil (a definir) - 30/4 Corinthians (fora) - 4/5 Atlético Nacional (fora) - 7/5 Botafogo (fora) - 11/5 Nacional (fora) - 14/5 Mirassol (casa) 18/5 Copa do Brasil (a definir) - 21/5 Sport (fora) - 25/5 Bahia (casa) - 28/5

*Até então, a única data oficial é a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo. As demais ainda são datas base.