Evento de arrancada que foi suspenso após morte de piloto cumpria exigências técnicas, diz Federação Gaúcha de Automobilismo

Mais de cinco mil pessoas assistiram à edição do Drag Day em agosto de 2023 no Greentec Condomínio Industrial. Porthus Junior / Agencia RBS

Autorizado e homologado pela Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), o Drag Day de Arrancada chegou à oitava edição, no final de semana passado. Pela sexta vez, o evento foi realizado no Greentec Condomínio Industrial, no limite entre Caxias do Sul e Farroupilha. Na etapa de treinos, neste sábado (15), o piloto Ângelo Antônio Schoenardie, 36 anos, morreu após colidir em um poste de luz. A competição, que seguiria no domingo (16), foi cancelada e não tem previsão de ocorrer novamente.

Em linhas gerais, o vencedor de uma prova do Drag Day é o veículo que consegue acelerar e completar 200 metros de pista antes que o oponente. Após esse trecho, os pilotos ainda têm outros 400 metros para frenagem.

O evento é realizado pela Associação Caxiense de Esporte Automotor (Ascea) e, segundo os organizadores, tem o intuito de provocar a construção de uma pista de automobilismo no município. Em nota, assinada pelo presidente da FGA, Arlindo Signor, a entidade reforça que o evento tinha autorização para ocorrer porque cumpria 11 exigências técnicas estabelecidas.

Entre os requisitos, estão local adequado e seguro para espectadores; qualificação técnica dos pilotos e participantes; prévio cadastro de inscrição de todos os pilotos; ambulância equipada com UTI, médicos e socorristas; e sacos com mais de mil quilos de areia nos postes perto da pista para amortecer eventuais impactos.

Ainda segundo o comunicado, a federação designou um representante para supervisionar e acompanhar a competição, "não havendo nada que desabonasse o evento durante sua realização até o fatídico acontecimento".

O presidente da Associação Caxiense de Esporte Automotor, Diogo Schmitz, afirma que, para se inscrever no Drag Day de Arrancada, os pilotos precisam de uma carteira específica, emitida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e assinam um termo de compromisso em que "se responsabilizam pelos seus atos".

Além disso, Schmitz assegura que os carros são modificados para a prática e têm toda a estrutura vistoriada.

— Os carros (participantes) são vistoriados. O carro onde aconteceu o acidente (Marajó "Fireball") é um dos que mais tem proteção, tem uma gaiola Santo Antônio, como chamam, que protege o piloto. Esse veículo já correu no Velopark, já correu em Santa Catarina... Dos carros inscritos, era um dos mais preparados — afirma o presidente da Ascea, que complementa que Schoenardie pilotava há mais de 10 anos em todo o Brasil e era um dos profissionais mais competentes de Caxias e região.

Schmitz diz que não há projeção para novas provas, e que a Ascea e a FGA devem se reunir para definir quais medidas irão tomar em futuros eventos.

Apoio da prefeitura

Apesar de ser particular, com cobrança de ingresso, o evento tem o apoio da prefeitura de Caxias do Sul. O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) acompanhou as atividades em duas das oito edições realizadas na Perimetral Norte, a Avenida Ruben Bento Alves, no ano passado. O arrancadão foi, também, incorporado à programação da 34ª Festa Nacional da Uva.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do município disse que apoiou o Drag Day devido a essas edições promovidas na área urbana, que necessitaram do auxílio de equipes da Secretaria Municipal de Trânsito.

Primeira edição ocorreu em maio de 2023, na Perimetral Norte. Bruno Tomé / Agencia RBS

O comunicado também relembra que, no ano passado, foi apresentado aos entusiastas da prática uma área — já adquirida — para a construção do Parque Automotivo em Vila Seca. A etapa atual é de "trâmites internos", prévios às obras.

"O que ocorreu no último evento do Drag Day no sábado foi uma fatalidade. O município lamenta profundamente o trágico falecimento de um piloto experiente e vencedor de várias provas desta modalidade", diz a nota.

Conforme o presidente da Ascea, Diogo Schmitz, normalmente o valor arrecadado com o Drag Day é destinado ao custeio das atividades, como montagem de arquibancada, PPCI e aluguel do condomínio.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, por volta das 17h30min, o condutor, Ângelo Antônio Schoenardie, 36 anos, participava da competição quando perdeu o controle do carro. A perícia foi realizada no local, mas as conclusões ainda serão divulgadas.

Schoenardie estava sozinho no carro e morreu no local. Ninguém mais se feriu. A investigação das circunstâncias do acidente, ainda de acordo com a polícia, deverá ser realizada por delegacia de Farroupilha.

— O local (dos fatos) é bem no limite (entre Caxias e Farroupilha), vamos diligenciar para esclarecer com exatidão — relata o delegado Fernando Cruz Alexandre, nesta segunda-feira (17).

Posicionamento da prefeitura e FGA

Nota da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA):

"A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), vem por meio deste se manifestar sobre o acidente em Caxias do Sul que culminou com a morte do piloto de arrancada Ângelo Schoenardie.

Importante ressaltar que o evento realizado pela Associação Caxiense de Esporte Automotor (Acea) filiada à FGA, possuía a autorização desta Federação, uma vez que atendeu a todas as exigências técnicas, dentre elas:

1- Local adequado e seguro para os espectadores;

2- Autorização competentes para uso do local.

3- Qualificação técnica dos pilotos participantes;

4- Prévio cadastro de inscrição de todos os pilotos para participação da prova;

5- Ambulância equipada com UTI, médico e socorristas;

6- Carro resgate equipado com extintores para combate a incêndio;

7- Extintores para combate a incêndio distribuídos em locais estratégicos do evento;

8- Proteção aos postes perto da pista, através de begs com areia com mais de 1m50cm de altura com mais de 1 mil quilos cada um, o que traz mais segurança que a colocação de pneus para impacto;

9- Contratação de empresa privada de segurança;

10- Seguro específico para a realização do evento;

11- Confecção de seguro específica para os pilotos.

Atendidas as exigências, a FGA designou um comissário para supervisionar e acompanhar a competição, não havendo nada que desabonasse o evento durante sua realização até o fatídico acontecimento.

A FGA se dedica com afinco para que o automobilismo seja praticado cumprindo todas as normas de segurança e cuidados necessários, trabalhando para que os pilotos e o público em geral tenham a mais alta segurança nos eventos.

Acontecimentos como esse fogem da normalidade e impactam profundamente o automobilismo, novamente lamentamos e nos solidarizamos com a família."

Nota da prefeitura de Caxias do Sul:

"A Prefeitura de Caxias é apoiadora do evento Drag Day, pois foram realizadas edições na área urbana da cidade (Perimetral), necessitando do apoio das equipes da SMTTM. Em meados do ano passado, foi apresentado aos praticantes deste esporte automotor o projeto do Parque Automotivo e Parque Rural (para o tradicionalistas) com área já adquiria pelo município em Vila Seca. O projeto está seguindo os trâmites internos necessários até que se inicie a obra. O que ocorreu no último evento do Drag Day no sábado foi uma fatalidade. O município lamenta profundamente o trágico falecimento de um piloto experiente e vencedor de várias provas desta modalide."