Piloto morre após bater em poste durante prova de arrancada em Caxias do Sul

Um piloto morreu na tarde deste sábado (15) em Caxias do Sul, na Serra, após colidir o carro em um poste durante uma prova de arrancada. O fato ocorreu durante o evento chamado Drag Day de Arrancada, no Greentec Condomínio Industrial. A prova foi realizada pela Associação Caxiense de Esporte Automotor (Acea), filiada a Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), que havia autorizado o evento. (veja pronunciamento abaixo)

Segundo a Polícia Civil, por volta das 17h30min, o condutor, Ângelo Antônio Schoenardie, 36 anos, participava da competição quando perdeu o controle do carro.

— O veículo acidentado era um Marajó, sem placa, específico para esses eventos automobilísticos. No momento não dá pra ter uma ideia da velocidade aproximada (na hora da batida). A perícia foi feita no local, mas as conclusões vão sair no laudo, que leva um tempo para ser concluído — disse o delegado Raone Nogueira, que atendeu a ocorrência.

O piloto, que morreu no local, estava sozinho no carro. Ninguém mais se feriu na ocorrência. O acidente foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP). A investigação será feita pela delegacia de trânsito de Caxias do Sul.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Farroupilha e Caxias do Sul foram mobilizadas para o atendimento.

Federação

A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) emitiu uma nota nesta segunda-feira (17) afirmando que o evento realizado por sua filiada tinha autorização da entidade, uma vez que atendia a todas as exigências técnicas necessárias.

A federação também destacou que designou um comissário para supervisionar e acompanhar a competição, e que, até o momento do acidente, nenhuma irregularidade havia sido observada.

A FGA reforçou seu compromisso com a prática segura do automobilismo, assegurando que todas as normas e protocolos de segurança foram seguidos. No entanto, lamentou o ocorrido, afirmando que "acontecimentos como esse fogem da normalidade e impactam profundamente o automobilismo".

Quais eram as exigências técnicas?