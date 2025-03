Desde o início da oferta, em 2017, 480 pacientes já fizeram cirurgia bariátrica pelo SUS em Caxias do Sul

Margarete Rodrigues, de Caxias do Sul, foi do manequim 52 para o 38 após o procedimento. Ronei Sá / RBSTV

O mês de março é dedicado à conscientização sobre a obesidade. No Brasil, um a cada três brasileiros tem excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade. Uma das alternativas oferecidas pelo SUS é a cirurgia bariátrica. A aposentada Maria Margarete Rodrigues, de Caxias do Sul, foi do manequim 52 para o 38 após o procedimento e comemora a transformação que mexe também com a autoestima.

— Antes da cirurgia eu estava com 101 quilos porque eu engordei depois da menopausa. Eu tinha muita dor nas costas e nos joelhos em função do peso. Não tinha mais mobilidade e não tinha mais vontade de sair de casa — conta.

Margarete passou pela cirurgia bariátrica em 2023, pelo SUS. Ela foi encaminhada pelo posto de saúde do bairro onde mora e passou por avaliações de uma equipe multidisciplinar:

— O médico disse que para mim era melhor opção, pela idade e pela gordura que já estava acumulada. Aí fiz os exames e comecei tratamento, que também envolveu psicólogos, nutricionista. Foi longo o caminho.

As melhorias, como ela conta, foram além da saúde. Maria recuperou a vaidade e superou a depressão.

— Eu estava em estado de depressão profunda, eu passava o dia de pijama. Aquilo foi me consumindo, a depressão com a gordura. Depois que fiz a cirurgia, que eu comecei a emagrecer, um dia eu fui numa farmácia e me dei conta que eu estava comprando esmalte. Então eu comecei a me maquiar, me arrumar — conta a caxiense que há duas semanas fez uma cirurgia plástica reparadora nas coxas e no abdômen, também pelo SUS.

Desde que buscou ajuda na rede pública, o processo para vencer a obesidade durou quase quatro anos. Hoje Margarete incentiva outras pessoas que aguardam pelo procedimento. Atualmente, em Caxias do Sul, 15 pessoas aguardam na fila para a realização da cirurgia. Esses pacientes já estão com procedimentos autorizados, mas dependem de marcação dos hospitais.

— Cada organismo reage de um jeito, claro, e não foi tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Senti dores, o dia a dia é bem complicado. Eu fiz pela saúde mesmo, mas graças a Deus eu tive o bônus da autoestima melhorada.

O serviço de cirurgia bariátrica começou em 2017 no Hospital Geral (HG) e oferece suporte pelo SUS para pacientes de 49 municípios da Serra. Em oito anos, mais de 480 procedimentos foram realizados.

Willian Mannerick, coordenador do centro cirúrgico do HG, explica que para poder fazer a cirurgia, o paciente deve, antes de tudo, procurar a unidade básica de saúde do bairro: