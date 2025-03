Ambulantes Notícia

Adiada para abril a abertura oficial do Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul

O motivo, segundo a prefeitura, é a reforma de ampliação do espaço das bancas para os vendedores. Neste primeiro momento, o CCC só está funcionando com as atividades de capacitação, no segundo andar.

