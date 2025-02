Centro de Capacitação e Comércio em Caxias do Sul recebe primeiro curso profissionalizante 

Prefeito Adiló marcou presença no primeiro dia do curso de Costureiro Industrial do Vestuário Ícaro de Campos / Divulgação

O Centro de Capacitação e Comércio (CCC), em Caxias do Sul, iniciou as atividades na manhã desta segunda-feira (17), com o curso de Costureiro Industrial do Vestuário. O espaço é destinado para o trabalho dos vendedores ambulantes cadastrados, além de oferecer cursos de capacitação gratuitos para microempreendedores, através do Capacita Caxias.

No primeiro curso ofertado no local, há duas turmas com 40 pessoas cada, que terão 160 horas de aulas (de fevereiro a abril). Segundo o secretário adjunto da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo, o objetivo é a inserção no mercado de trabalho, atendendo a demanda de mão de obra na indústria têxtil. Além disso, Tieppo destacou a grande procura da população pelas atividades.

— Devido à procura, estamos muito otimistas com o início das atividades do Capacita Caxias no CCC. Para se ter uma ideia, o workshop Do Bolo à Vitrine, uma oficina de confeitaria e empreendedorismo teve 143 inscritos para 20 vagas. Além dessa oficina, em fevereiro, oferecemos workshops e palestras como Empreendedor de resultados, Práticas de Organização e Limpeza Domiciliar e Empresarial e Costureiro Industrial do Vestuário. Para 110 vagas, tivemos 334 inscritos — revelou Tieppo.

O prefeito Adiló Didomenico prestigiou o começo das aulas e desejou sucesso às costureiras.

Cursos ofertados

Ainda em fevereiro, já foram disponibilizados pelo Capacita Caxias os cursos de Empreendedor de Resultados, Práticas de Organização e Limpeza Domiciliar e Empresarial e do Bolo à Vitrine: Oficina de Confeitaria e Empreendedorismo.

Em março, estão previstos os cursos de Modelagem Industrial Básica, Boas Práticas na Alimentação e Práticas de Organização e Limpeza Domiciliar e Empresarial. Tieppo também salientou que serão promovidas oficinas preparatórias para o Feirão de Empregos, que ocorre em 22 de março, no Centro Administrativo.

Interessados podem obter informações pelo WhatsApp do Capacita Caxias: (54) 3218-6014. O calendário de cursos está disponível no site da prefeitura.

