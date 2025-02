Iphan pede mais estudos arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias

Aeroporto vai ficar em uma área de 445 hectares na localidade de Tabela, em Vila Oliva. Porthus Junior / Agencia RBS

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitou mais estudos arqueológicos na área em que será construído o aeroporto de Vila Oliva, no interior de Caxias. O órgão federal quer ter certeza de que não há vestígios indígenas na área que passará pelas obras do empreendimento. A necessidade de correção foi apontada há um ano e a complementação de estudos ficou alinhada em uma reunião entre o Iphan, o Ministério Público Federal (MPF) e o município em outubro.

As regiões de Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí são estudadas desde a década de 1960 por concentrar abrigos subterrâneos de indígenas. As estruturas são conhecidas como "buracos de bugre". Os estudos ambientais do aeroporto apontam a presença de uma estrutura do tipo a poucos metros da área que efetivamente vai receber o empreendimento.

Conforme os apontamentos do Iphan, as sondagens da área ocorreram por meio de perfurações distantes cerca de 150 metros cada uma, totalizando 108. O ideal, no entanto, seria de uma verificação a cada 50 metros, o que daria 1.670. Na época da apresentação, em 2019, o órgão federal aceitou os estudos, mas determinou que fosse implantado um Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico. Em fevereiro do ano passado, contudo, o Iphan disse não ter recebido manifestações do município desde então e revogou a autorização para a obra, que já tinha concedido.

A realização dos novos estudos não invalidam os que já estão prontos. Os novos levantamentos precisarão ser realizados com sondagens de, no máximo, 100 metros entre uma e outra. Nas proximidades do sítio arqueológico já identificado, a distância terá que ser de 50 metros.

Além disso, é preciso inspecionar uma área de araucárias e capões de mato, com maior chance de vestígio, que não haviam sido verificadas no estudo original. O estudo complementar também precisa deixar claro se a área onde já foi identificado um abrigo subterrâneo pode ocupar uma parte do terreno do aeroporto.

"Não tem como não fazer"

O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias, Marcus Vinicius Caberlon, que assumiu a pasta no fim de janeiro, disse que está se inteirando do pedido para verificar exatamente qual a demanda do Iphan. Em uma análise preliminar, contudo, ele acredita ser possível resolver as demandas arqueológicas sem paralisar os outros trâmites.

— Vou olhar e vou fazer. Não tem como não fazer — afirma.

Liberação de recursos

Paralelamente às questões arqueológicos, segue tramitando em Brasília a inclusão do aeroporto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na última semana, o Ministério de Portos e Aeroportos encaminhou à Casa Civil, pasta que faz a gestão do PAC, uma nota técnica com informações sobre o projeto e a necessidade da construção.