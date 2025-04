Caminhos para uma Caxias do Sul mais educadora e inovadora pautou encontro do projeto "O Futuro Que Queremos"

O auditório das futuras instalações da Biblioteca Parque da Fundação Maropolo, em Caxias do Sul, recebeu nesta segunda a primeira da série de palestras do projeto O Futuro Que Queremos, que está em sua segunda fase. O painelista Santiago Uribe Rocha abordou o tema "Cidade Educadora", para uma plateia que lotou os assentos disponíveis.

Rocha, que é referência mundial em resiliência urbana e inovação social a partir de sua participação no trabalho desenvolvido em Medellín, na Colômbia, falou sobre algumas medidas decisivas para fazer na cidade colombiana, que por duas décadas foi a mais violenta do mundo, a transformação que a faz ser referência em qualidade de vida nos dias atuais.

- Nós queríamos fazer de Medellín uma cidade inovadora e educadora, para que, ao final, fosse uma cidade pacífica e que reunisse as condições para a transformação social que resultasse numa cidade capaz de ajudar as realizar os sonhos das pessoas - pontuou.

_ A pergunta a ser feita é: que tipo de cidadãos caxienses queremos? Que sejam apenas produtivos ou que também possam desfrutar da música, da poesia, da cultura? Ao pensarmos no cidadão que queremos educar para ter uma cidade inovadora, o trabalho mais complexo é, ao olhar para os cidadãos, encontrar não apenas apenas a diversidade, mas onde estão suas diferenças. E, enxergando essa diferença, construir um imaginário coletivo. Uma cidade inovadora precisa de um pensamento inovador que perpasse desde seus educadores até as famílias.

_ Estamos na fase de encontrar os embaixadores do futuro que queremos. Pessoas que pensamos que têm coragem para começar um processo de transformação que é também pessoal. A cultura determina a capacidade que as pessoas terão de pensar maneiras para resolver os problemas do seu território. Nos próximos passos queremos saber como, inspirados por vários modelos, e não apenas o de Medellín, vamos descobrir quais são os nossos sonhos e quais são os passos que teremos de dar para alcançá-los no caminho para fazer a Caxias do futuro.