Escola modelo do Sesi em Novo Hamburgo vai funcionar no campus da Feevale

Anunciada na gestão de Gilberto Petry, a Escola de Ensino Médio e EJA (educação de jovens e adultos) do Sesi-RS em Novo Hamburgo vai funcionar em um prédio alugado da Feevale. As aulas para 1,7 mil alunos começarão em março de 2026. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (5) pela diretora-geral do Sesi e do Senai, Susana Kakuta, na estreia do projeto de interiorização da Fiergs, promessa de campanha do atual presidente, Claudio Bier.