Polícia mantém buscas por três jovens desaparecidos há um mês em Canoas

A Polícia Civil segue as buscas por três jovens que desapareceram após um churrasco com amigos em Canoas, na Região Metropolitana. Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, 23 anos, Vítor Juan Santiago, 18, e Carolina Oliveira de Lima, 19, foram vistos pela última vez no dia 6 de abril, no bairro Guajuviras. Até o momento, não há vestígio da localização deles, conforme a investigação.