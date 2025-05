Bad Bunny confirma primeiro show no Brasil em 2026; veja data e preços de ingressos

A apresentação ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque. Bad Bunny / Divulgação

O astro porto-riquenho Bad Bunny, 31 anos, maior nome do pop latino e do reggaeton na atualidade, fará sua estreia nos palcos brasileiros em 2026.

Ele anunciou, nesta segunda-feira (5), as datas da nova turnê mundial de Debí Tirar Más Fotos e confirmou um show em São Paulo. A apresentação ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque.

Será a primeira vez que o intérprete de Me Porto Bonito se apresenta no Brasil. O anúncio ocorre após interações recentes do artista com o público brasileiro.

No último domingo (4), cadeiras de plástico — elemento visual associado ao álbum Debí Tirar Más Fotos — foram posicionadas no estádio do Palmeiras e em outras arenas ao redor do mundo.

Ingressos e pré-venda

As entradas para o show em São Paulo estarão disponíveis no site da Ticketmaster.

A pré-venda exclusiva para clientes Select e Private começa na próxima quarta-feira (7). No dia seguinte (8), será aberta para todos os clientes do banco Santander.

A venda geral começa na sexta-feira (9). Os preços variam de R$ 267,50 a R$ 1.075.

Turnê mundial

Além do Brasil, a nova turnê mundial de Bad Bunny inclui datas em países como Argentina, Colômbia, Espanha, Portugal e Suécia, além de apresentações na Ásia e Oceania.

No domingo (4), o Allianz Parque alimentou os rumores sobre o show ao publicar uma imagem de duas cadeiras brancas de plástico, semelhantes às da capa de Debí Tirar Más Fotos, marcando o perfil oficial do cantor.

Lançado em janeiro de 2025, o álbum é descrito pelo cantor como uma homenagem à história e à cultura de Porto Rico, seu país natal.

Quem é Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, 30 anos, nasceu em Vega Baja, Porto Rico. Começou sua carreira em 2013 e adotou o nome artístico inspirado em uma foto de infância em que aparece vestido de coelho com expressão séria.

Ele se destacou rapidamente e foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify por três anos consecutivos (2020 a 2022).

Seu álbum El Último Tour del Mundo entrou para a história como o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200.

Apesar de nunca ter feito um show no Brasil, o porto-riquenho sempre esteve no radar dos fãs brasileiros. Segundo a Billboard, ele foi o primeiro latino a entrar no Hot 100 brasileiro com uma música solo, sem participação de artistas locais.

Show de Bad Bunny

O quê: Show do Bad Bunny

Show do Bad Bunny Quando: 20 de fevereiro de 2026

20 de fevereiro de 2026 Local: Allianz Parque, São Paulo

Valores

Cadeira Superior: inteira – R$ 535 ou meia-entrada – R$ 267,50

inteira R$ 535 ou meia-entrada R$ 267,50 Pista: inteira – R$ 595 ou meia-entrada – R$ 297,50

inteira R$ 595 ou meia-entrada R$ 297,50 Cadeira Inferior: inteira – R$ 875 ou meia-entrada – R$ 437,50

inteira R$ 875 ou meia-entrada R$ 437,50 Pista Premium: inteira – R$ 965 ou meia-entrada – R$ 482,50

inteira R$ 965 ou meia-entrada R$ 482,50 PIT 1 | PIT 2: inteira – R$ 1.075 ou meia-entrada –R$ 537,50