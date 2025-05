Alexander-Arnold anuncia saída do Liverpool: "Vou amar esse clube para sempre"

Ídolo do clube, Arnold conquistou os principais títulos possíveis com a camisa do Liverpool.

O lateral Trent Alexander-Arnold não será mais jogador do Liverpool. O jogador de 26 anos confirmou a saída em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (5). Ele é apontado como possível novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada.

Cria da base do Liverpool, Arnold está no clube há 20 anos e tornou-se um ídolo. Com a camisa dos Reds, conquistou todos os títulos possíveis. Na atual temporada, venceu mais uma Premier League, sua segunda pela equipe

— Esta é a decisão mais difícil que já tomei. Vou deixar o clube ao fim da temporada. As pessoas não ficarão felizes, mas sinto que é o que preciso agora para a minha carreira — afirmou, em vídeo em sua conta no Instagram.

Além das duas Premier League, também foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundo em 2019. Ao final do vídeo, Arnold fez questão de declarar seu amor ao clube:

Arnold tem contrato com o Liverpool até o dia 30 de junho. Mas o Real Madrid trabalha para contar com o jogador ainda antes da data. Na metade do mês, o clube inicia a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.