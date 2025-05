Laudo contratado por moradores que estão com casas interditadas em Caxias aponta erros no projeto e falhas na fiscalização pela prefeitura

Laudo foi contratado por moradores. Carol Palmeira / RBS TV

Os moradores do bairro São Luiz, em Caxias do Sul, que estão com as casas interditadas há mais de dois meses por riscos estruturais, contrataram uma empresa em busca de um laudo. O documento, apresentado nesta segunda-feira (5), apontou erros no projeto, problemas estruturais e também falhas na fiscalização da prefeitura como causa dos danos.

O laudo atestou que as intervenções feitas pelos moradores na área externa dos sobrados não causaram as rachaduras, ao contrário do laudo feito pela prefeitura. Três das 10 moradias serão demolidas e as outras devem passar por reforços estruturais.

Dez sobrados e oito apartamentos, localizados na Rua Luiz Gaio, foram evacuados ainda na madrugada do dia 25 de março pelos bombeiros.

O engenheiro civil Josué Pezzi diz que, em resumo, o laudo da empresa contratada pelos moradores mostra que as rachaduras ocorreram em função de falhas construtivas e pela execução do projeto diferente do aprovado:

— O laudo prova que os moradores não tiveram interferência nos problemas com os sobrados, com a parte estrutural deles. Os reparos vão ter que ser feitos não só nos sobrados que vão ter que ser demolidos, mas também nos outros. A gente tem um problema muito severo com armaduras expostas - os sobrados não tiveram execução dessas fundações em solo firme. E a prefeitura liberou o habite-se mesmo vendo todas essas questões.

A chuva do ano passado e a construção de um prédio ao lado das residências também podem ter contribuído para a atual situação, segundo o engenheiro.

Com o novo laudo em mãos, o advogado dos moradores, Luiz Gustavo Mello, também afirma que o próximo passo será procurar o Ministério Público (MP) para que o caso seja reaberto.

— A gente vai pedir a reabertura do caso para ver se o Ministério Público vai oferecer uma denúncia. Caso ele não venha oferecer, a gente vai fazer uma ação subsidiária para poder cobrar da prefeitura. Em uma infeliz entrevista, o prefeito de Caxias deu a entender que o "puxadinho" que foi feito foi o grande causador da queda. Isso gerou muitos problemas, inclusive na negativa dos seguros. Vamos brigar com quem tiver que brigar — afirma.