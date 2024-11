Ministério solicita formalmente inclusão do Aeroporto de Vila Oliva no PAC para a liberação de R$ 170 milhões

O Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) solicitou oficialmente à Casa Civil da Presidência da República a inclusão do projeto de construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A formalização ocorreu nesta terça-feira (12) por meio de um ofício enviado pela secretária executiva do Mpor, Mariana Pescatori, à secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Ambas ocupam a segunda posição na hierarquia das respectivas pastas.