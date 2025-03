Ônibus atropela idosa durante desembarque em Porto Alegre; vítima está na UTI

Acidente aconteceu em 24 de fevereiro. Câmeras de Segurança / Reprodução

A idosa Clarinda Silva da Silva, 71 anos, está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após ter caído enquanto desembarcava de um ônibus e, em seguida, ser atropelada pelo veículo. Conforme o g1, o acidente aconteceu em 24 de fevereiro, foi registrado por câmera de segurança e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A investigação aponta que o motorista do transporte coletivo arrancou antes de Clarinda finalizar o desembarque. De acordo com o inquérito, ela teria saído de casa e embarcado no ônibus da linha Pereira Passos, na Zona Sul de Porto Alegre, com destino à Avenida Azenha.

Nas imagens da câmera de segurança é possível ver o momento em que a idosa começa a descer do ônibus. Ela ainda estava com uma perna dentro do veículo e segurando na porta quando ele arranca. Com isso, a vítima cai próximo da calçada e uma das rodas do ônibus passa por cima da perna dela.

— Ela caiu do ônibus e a roda passou por cima da perna dela. (O motorista) não prestou socorro nenhum. A perna dela foi quebrada e ela machucou a cabeça — conta Otacílio Joares, irmão de Clarinda, ao g1.

A vítima está internada no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre.

Investigação

O motorista do veículo no momento do acidente será responsabilizado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir, aponta a delegada do caso Ana Luiza Caruso. O profissional prestou depoimento à Polícia Civil.

— O motorista alegou que não viu, que o ônibus tem alguns defeitos, é muito velho, chacoalha muito e ele acabou não se dando conta. Ele não conseguiu enxergar a porta do meio por onde ela (a idosa) caiu e acabou não vendo e ninguém avisou que ela estava caindo — conta a delegada.