A Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos aprovou os projetos de engenharia do futuro aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul. O aval foi comunicado ao município nesta terça-feira (13) e era aguardado desde abril, quando houve a conclusão do envio da documentação ao governo federal. Desde então, houve solicitações de ajustes atendidas pela prefeitura.