Uma eventual concessão do futuro aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, somente será planejada após definições relacionadas aos projetos do complexo e também dos acessos. No caso do terminal em si, se aguarda uma previsão mais precisa com relação ao cronograma de obras. Já os acessos dependem também de questões como origem de recursos. Enquanto o detalhamento para a construção dos pátios e pistas, bem como do terminal de passageiros está em fase final, dependendo apenas de ajustes, a estrada que ligará Vila Oliva a Gramado ainda está na fase de estudo de viabilidade.