Enquanto o projeto do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, cumpre os últimos passos antes de ser considerado apto a virar realidade, a Casa Civil da Presidência da República já analisa a liberação dos recursos para a construção. O processo foi encaminhado à pasta pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos, dentro dos trâmites de aportes de recursos federais para obras.