Em visita à Região das Hortênsias na sexta-feira (31), o governador Eduardo Leite afirmou que o Estado realizará um estudo para a possibilidade do Aeródromo de Canela receber aeronaves maiores. Com isso, a estrutura administrada pelo governo estadual receberia novos investimentos. Porém, uma empresa e municípios da região querem realizar um sonho antigo, que existe há mais de duas décadas: um aeroporto internacional. Em maio, a Cápsula, com apoio das prefeituras de Gramado, Canela e São Francisco de Paula, apresentou um novo projeto para construir o Aeroporto Internacional da Região das Hortênsias. O terminal e a pista são previstos para a região de Tubiana, em direção a São Francisco de Paula. Não é o mesmo local do aeródromo.