O governador Eduardo Leite vistoriou áreas atingidas por deslizamentos de encostas em Gramado nesta sexta-feira (31). Após circular pelo bairro Piratini e pela RS-235, no trecho entre Gramado e Canela, ele participou de reunião técnica com prefeitos, entidades representativas e lideranças empresariais da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra. Além da reconstrução de estradas, outra demanda regional é a retomada da operação do Aeroporto Salgado Filho, que impacta na atividade turística da Serra gaúcha.