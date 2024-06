Com cem anos de emancipação recém comemorados, a próspera Flores da Cunha ainda conserva ares de cidade pequena. Os 30.892 habitantes que colaboram para o município ser oitavo maior PIB per capita da região Nordeste do Estado, contribuem também para tornar o lugar uma espécie de refúgio distante poucos quilômetros de Caxias do Sul, o maior centro urbano da Serra.