Flores Blues Jazz Festival 2025  confirma datas e local. Venda de ingressos se inicia dia 1º de janeiro

O Flores Blues Jazz Festival 2025 já tem data e local marcados: a segunda edição do evento será nos dias 28 e 29 de março, no Parque da Vindima Eloy Kunz.

Antes, o festival realizará previews em três locais diferentes, com entrada gratuita: os shows prévios estão programados para 18 de janeiro no Villa Romana; 15 de fevereiro no Flowers Garden; e no dia 15 de março na Praça da Bandeira.