Inter oficializa contratação de centroavante para o elenco feminino

Anny Marabá foi o grande destaque da temporada do Atlético-MG.

A informação já havia sido antecipada pela reportagem de GZH. A atleta de 22 anos chega para ser mais uma opção ao técnico Jorge Barcellos. O vínculo entre as partes será até dezembro de 2026.

Nesta temporada, Anny Marabá foi o grande destaque do Atlético-MG. Em 16 jogos, marcou sete gols e concedeu uma assistência. A centroavante conquistou a artilharia do clube na Série A-1 do Brasileirão.