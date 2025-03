Em clima de Copa do Mundo para o Brasil, Oscar 2025 ocorre hoje; saiba como assistir

"Anora", "Conclave", "Ainda Estou Aqui", "O Brutalista" e "A Substância" são alguns dos destaques do Oscar 2025. Oscar 2025 / A24/Focus Features/Sony Classics/A24/MUBI

"Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai / Está chegando a hora". A tradicional marchinha de Carnaval também serve para ilustrar a ansiedade pelo Oscar 2025. Afinal, os vencedores já foram escolhidos e, agora, resta apenas os revelar para o público e distribuir as estatuetas — e a expectativa é que, pelo menos, uma delas venha para o Brasil.

Para isso, será realizada, neste domingo (2), a cerimônia de entrega dos prêmios — a 97ª —, diretamente de Los Angeles, no icônico Teatro Dolby. A condução será do humorista e apresentador norte-americano Conan O'Brien, que assume o posto deixado por Jimmy Kimmel, que comandou a cerimônia em 2017, 2018, 2023 e 2024.

Entre os nomes que entregarão as estatuetas, artistas renomados — muitos deles, vencedores recentes do prêmio — foram anunciados: Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph, Robert Downey Jr., Halle Berry, Penélope Cruz, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Ben Stiller, Margaret Qualley, Dave Bautista, Harrison Ford e Samuel L. Jackson.

Onde assistir

A transmissão no Brasil, tanto no canal pago TNT quanto no streaming Max, começa às 19h30min, com o tapete vermelho. Os carecas dourados começam a conhecer os seus donos a partir das 21h. Os escalados para esta cobertura são a apresentadora Ana Furtado, os atores Lázaro Ramos e Fabíula Nascimento, a especialista em cinema Aline Diniz e a repórter Carol Ribeiro – esta última entrevistará os artistas diretamente do evento.

A TV Globo embarca na festa do cinema mundial às 22h, logo após o Fantástico — os prêmios entregues nesta uma hora que não será contemplada ao vivo serão recuperados por flashes. Porém, os torcedores de Ainda Estou Aqui podem ficar tranquilos: as estatuetas as quais o filme brasileiro concorre só serão anunciadas do meio para o fim da cerimônia.

A informação foi confirmada por Waldemar Dalenogare, crítico de cinema gaúcho que estará na transmissão do canal aberto comentando os resultados ao lado da apresentadora Maria Beltrão e da atriz Dira Paes. A transmissão será para o Brasil inteiro — com exceção do Rio de Janeiro, que manterá os desfiles das escolas de samba. Ainda será possível acompanhar no g1 e no gshow.

O Grupo RBS também prepara uma cobertura especial para a premiação, que já é histórica para o Brasil. A Rádio Gaúcha, a partir das 21h, estará em linha direta com Los Angeles, onde está a comunicadora Kelly Matos, com informações in loco da grande festa do cinema nacional.

Repórteres também estarão nas ruas da Capital acompanhando os locais que transmitirão a premiação, tanto para a rádio quanto para Zero Hora e GZH. O colunista de cinema Ticiano Osório comentará os resultados da premiação no programa Faixa Especial, ao lado do apresentador Ramon Nunes.

O Brasil no Oscar

Queridinha do país, Fernanda Torres tem uma legião de fãs e de pessoas que sonham em ver a estrela de Tapas & Beijos com a estatueta de melhor atriz nas mãos — como ocorreu no Globo de Ouro. Entretanto, as grandes favoritas, de acordo com os veículos especializados, são de Demi Moore, por A Substância, e Mikey Madison, por Anora. As esperanças, porém, ressurgiram recentemente após o aclamado jornal The New York Times cravar que a intérprete de Eunice Paiva vencerá o prêmio.

E, enquanto Ainda Estou Aqui tem poucas chances de vencer o principal prêmio da noite, o de melhor filme — as grandes apostas são Anora, O Brutalista e Conclave, nesta ordem —, o mesmo não se pode dizer da categoria de melhor filme internacional. O longa nacional é o favorito para conquistar a distinção inédita para o país.

Antes de o título dirigido por Walter Salles conquistar a preferência na categoria, porém, era de Emilia Pérez. O longa-metragem que representa a França na corrida pelo Oscar teve, nada menos, que 13 nomeações para o principal prêmio do cinema mundial, incluindo de melhor filme — um recorde para uma produção em língua não inglesa.