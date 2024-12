Dirigente do Inter fala sobre negociação com Julia Bianchi: "Não temos nada acertado"

A volante Julia Bianchi voltará a atuar no Brasil em 2025. Após despedir-se do Chicago Starts, a jogadora despertou o interesse de uma lista de clubes brasileiros. Entre eles, o Inter. Grêmio e Corinthians também aparecem como fortes candidatos a contar com a meio-campista para 2025.

Na carreira, Julia Bianchi também tem passagens por Centro Olímpico, Ferroviária e Avaí Kindermann — onde trabalhou com Jorge Barcellos, atual técnico do Inter. Além de já ter vestido a camisa do Madrid CFF, dos Estados Unidos, e acumular convocações para a Seleção Brasileira, inclusive com a disputa das Olimpíadas de 2020.